Сегодня ночью, 21 октября, в Одесской области произошло очередное ЧП связанное с журналистской деятельностью. Здесь, в Овидиополе, неизвестные забросали коктейлями Молотова редакцию независимого издания "Альтернатива".

Причем это уже второе преступление, совершенное против местного независимого масс-медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили во время съемок трое неизвестных.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает нападение на журналистов и протестует против грубого запугивания медиа, которым безусловно является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений.

Об этом идет речь в официальном заявлении НСЖУ.

"Альтернатива" опубликовала видеообращение Романа Варшанидзе, записанное вокруг обгоревшего редакционного помещения. Журналист информирует, что по свидетельству очевидцев, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью вовнутрь редакции.

В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не сгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.

На место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.

"Бьют нас, теперь вот поджигают. Понятно, что мы никому не нравимся, - говорит Роман Варшанидзе. - Наверное, такова журналистская судьба - никому не нравиться".

Роман Варшанидзе так же отмечает, что "коллектив не сломать и он будет в эфире" и надеется, что правоохранители расследуют как поджог редакции, так и недавнее избиение.

"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в этот избирательный период".

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ осудили нападение радикалов на журналистов телеканала Zik в Одессе и требуют расследования.