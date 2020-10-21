В период коронавирусного карантина в Украине зарегистрировали в шесть раз больше браков, чем разводов. Об этом сообщается на странице Министерства юстиции Украины в соцсети.

"Так, начиная с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", - говорится в сообщении.

При этом количество браков, как и количество разводов во время карантина сократилось. Ранее сообщалось, что число браков за время карантина уменьшилось почти на треть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а количество разводов - на четверть.

Напомним, что Кабмин продлил карантин в Украине до начала 2021 года. Также мы сообщали, что по данным на 21 октября, ни одна область Украины не готова к ослаблению карантина.