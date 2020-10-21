Депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского головы.

Постановление состоит из одного пункта, которым предлагается дополнить Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" после пункта 5 новым пунктом 51 следующего содержания:

"51. Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ".

Авторы постановления отмечают, что основной целью его принятия является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятия дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения".

Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению.

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