Утром в среду, 21 октября, около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" отправились с рабочим двухдневным визитом на Донбасс.

Об этом, со ссылкой на заместителя главы фракции Евгении Кравчук, сообщает "Укринформ".

"Мы не будем делать там заседание - это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции.

Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Пробудем на Донбассе два дня... Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", - сказала нардеп.

Кравчук добавила, что во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими лицами в тех населенных пунктах, в которых дислоцируются бригады.

О результатах проведенной на Донбассе работы, "Слуги народа" планируют поговорить на заседании фракции по возвращении в Киев.

Как сообщает PavlovskyNews на своем Telegram-канале, сейчас на ЖД вокзале в Константиновке Донецкой области военный транспорт уже ожидает нардепов. Их будут развозить по прифронтовой зоне специальными бусами в сопровождении. Уточняется, что военные отказываются давать комментарии.

Поезд "Интерсити", которым едут депутаты из Киева, прибудет на станцию в 12:46.

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Также сообщали, что согласно опросу, более 45% украинцев против создания свободной экономической зоны на Донбассе.