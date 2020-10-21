Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал на экстренное совещание все высшее руководство страны, в том числе премьера, спикеров обеих палат, глав Верховного суда и президентской администрации, силовиков и губернаторов.

Об этом говорится в сообщении Телеграм-канала РИА "Новости".

При этом о повестке совещания пока ничего не известно.

"Лукашенко собрал все высшее руководство страны, в том числе премьера, спикеров обеих палат, глав Верховного суда и президентской администрации, силовиков и губернаторов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Беларуси освободили из-под стражи политтехнолога Шклярова, который был на встрече с Бацькой.

Также мы писали, что Лукашенко пообещал оппозиционерам больше никогда не баллотироваться в президенты Беларуси.