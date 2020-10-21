Минздрав Украины опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах Украины, где за сутки было выявлено 6 719 новых случаев Covid-19.



По данным на среду, 21 октября, среди регионов Украины лидерами по количеству заболевших являются Киев (31 869 случаев), Харьковская область (30 272) и Львовская (25 702).

Распределение общего числа заболевших по областям выглядит таким образом:

Винницкая область - 8644 случая;





Волынская область - 11 367 случаев;





Днепропетровская область - 11 705 случаев;





Донецкая область - 7 629 случаев;





Житомирская область - 10 634 случая;





Закарпатская область - 12 112 случаев;





Запорожская область - 6 784 случая;





Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;





Кировоградская область - 1 697 случаев;





г. Киев - 31 869 случаев;





Киевская область - 13 419 случаев;





Львовская область - 25 702 случая;





Луганская область - 2686 случаев;





Николаевская область - 6 256 случаев;





Одесская область - 19 957 случаев;





Полтавская область - 6 880 случаев;





Ровенская область - 16 428 случаев;





Сумская область - 9 509 случаев;





Тернопольская область - 17 970 случаев;





Харьковская область - 30 272 случая;





Херсонская область - 2 739 случаев;





Хмельницкая область - 11 561 случай;





Черновицкая область - 18 314 случаев;





Черкасская область - 7 314 случаев;





Черниговская область - 7 164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.





Ранее "Страна" писала о том, что в Великобритании умышленно заразят коронавирусом 90 человек для эксперимента.

Также мы сообщали, что в Киеве поднялась волна самоубийств пациентов с коронавирусом.