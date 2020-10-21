Минздрав показал статистику распространения Covid-19 в регионах Украины на 21 октября
Минздрав Украины опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах Украины, где за сутки было выявлено 6 719 новых случаев Covid-19.
По данным на среду, 21 октября, среди регионов Украины лидерами по количеству заболевших являются Киев (31 869 случаев), Харьковская область (30 272) и Львовская (25 702).
Распределение общего числа заболевших по областям выглядит таким образом:
- Винницкая область - 8644 случая;
- Волынская область - 11 367 случаев;
- Днепропетровская область - 11 705 случаев;
- Донецкая область - 7 629 случаев;
- Житомирская область - 10 634 случая;
- Закарпатская область - 12 112 случаев;
- Запорожская область - 6 784 случая;
- Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;
- Кировоградская область - 1 697 случаев;
- г. Киев - 31 869 случаев;
- Киевская область - 13 419 случаев;
- Львовская область - 25 702 случая;
- Луганская область - 2686 случаев;
- Николаевская область - 6 256 случаев;
- Одесская область - 19 957 случаев;
- Полтавская область - 6 880 случаев;
- Ровенская область - 16 428 случаев;
- Сумская область - 9 509 случаев;
- Тернопольская область - 17 970 случаев;
- Харьковская область - 30 272 случая;
- Херсонская область - 2 739 случаев;
- Хмельницкая область - 11 561 случай;
- Черновицкая область - 18 314 случаев;
- Черкасская область - 7 314 случаев;
- Черниговская область - 7 164 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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