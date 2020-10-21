В Украине 21 октября новый антирекорд - 6 719 новых случаев Covid-19. Фото: facebook.com

Минздрав Украины опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах Украины, где за сутки было выявлено 6 719 новых случаев Covid-19.

По данным на среду, 21 октября, среди регионов Украины лидерами по количеству заболевших являются Киев (31 869 случаев), Харьковская область (30 272) и Львовская (25 702).   

Распределение общего числа заболевших по областям выглядит таким образом:

  • Винницкая область - 8644 случая;

  • Волынская область - 11 367 случаев;

  • Днепропетровская область - 11 705 случаев;

  • Донецкая область - 7 629 случаев;

  • Житомирская область - 10 634 случая;

  • Закарпатская область - 12 112 случаев;

  • Запорожская область - 6 784 случая;

  • Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;

  • Кировоградская область - 1 697 случаев;

  • г. Киев - 31 869 случаев;

  • Киевская область - 13 419 случаев;

  • Львовская область - 25 702 случая;

  • Луганская область - 2686 случаев;

  • Николаевская область - 6 256 случаев;

  • Одесская область - 19 957 случаев;

  • Полтавская область - 6 880 случаев;

  • Ровенская область - 16 428 случаев;

  • Сумская область - 9 509 случаев;

  • Тернопольская область - 17 970 случаев;

  • Харьковская область - 30 272 случая;

  • Херсонская область - 2 739 случаев;

  • Хмельницкая область - 11 561 случай;

  • Черновицкая область - 18 314 случаев;

  • Черкасская область - 7 314 случаев;

  • Черниговская область - 7 164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

данные заболеваемости коронавирусом по областям

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