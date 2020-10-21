По состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11 968 украинцев, из них 6 202 гражданина осуждены за совершение различного рода преступлений.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, как передает "Радио Свобода".



По данным ООН, три года назад в мире было 5,9 млн украинских мигрантов. Организация Объединенных Наций включает в число эмигрантов всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней.

В августе 2019 года, по данным Минсоцполитики, около 3,2 млн украинцев работали за границей на постоянной основе, а в отдельный период украинских мигрантов насчитывалось до 9 миллионов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Беларуси задержали украинца, который пытался вывезти старинные книги, марки и монеты.

Также мы информировали, что в Москве по подозрению в шпионаже задержали украинского футболиста.