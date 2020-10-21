В среду утром, 21 октября, армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха заявила о сбитом самолете ВВС Азербайджана на юге региона. Об этом в соцсети сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушана Степанян.

"Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили самолет противника около 08.30 на южном направлении", - говорится в сообщении.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявляет о захвате их силами позиций вооруженных сил Армении и уничтожении армянских офицеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом... Среди уничтоженных находится так же заместитель командира полка Ваан Саркисян", - говорится в сообщении.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что Азербайджан установил контроль еще над 13 селами в Нагорном Карабахе.

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