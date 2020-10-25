Воскресенье, 25 октября, девятый лунный день в знаке Зодиака Водолей. День наполнен отрицательной энергетикой, поэтому важно держать себя в руках, временно сузить круг общения и позаботиться о себе.

Предлагаем гороскоп на сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны сегодня могут быть крайне эмоциональными из-за необоснованной тревоги и мрачных мыслей. Чтобы избавиться от страхов, займитесь хобби, сходите на приятную прогулку - отвлекитесь.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцам необходимо умерить личные амбиции, поскольку избыток самоуверенности может обернуться против вас. Остерегайтесь иллюзий и обманов, которые будут витать над вами в этот день.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня нужно быть настороже. Постарайтесь не браться за новые дела. Адекватно оценивайте собственные способности, чтобы ваши начинания не потерпели крах. Морально подготовьтесь к невезению. Сегодня это не исключено.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Ракам необходимо отпустить давние обиды. Простите тех, кто в недалеком прошлом вас обидел, искренне пожелайте им счастья. Это станет эффективным методом борьбы с негативной энергетикой дня.

Лев (23.07 - 23.08)

Лучше продолжать заниматься тем, чем вы занимались до этого. Не стоит ссориться с близкими, отстаивать свое мнение бесполезно. Постарайтесь пережить день без эмоциональных всплесков.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам необходимо остерегаться конфликтов со старыми партнерами или родственниками. Сегодня может появиться неудовлетворенность окружением, а также стремление уйти от ответственности или от накопившихся проблем.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам важно сузить свой круг общения на сегодняшний день, чтобы избежать любых проявлений агрессии в свою сторону. Звезды предостерегают вас: некоторые знакомые попытаются переложить ответственность за свои проблемы на ваши плечи.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы, ваш труд в этот выходной день не только умножит опыт и благоразумие, но и принесет материальную выгоду. День также подходит для веселья, общения с противоположным полом, для любви и интима.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Распланируйте свой день так, чтобы заниматься рутинной работой и не попадаться на глаза начальству. С коллегами сегодня общайтесь поменьше, не слушайте ничьих советов, не показывайте свои эмоции и не поддавайтесь на провокации.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам лучше забыть сегодня о финансовых вопросах или судебных разбирательствах. Все деловые операции вы успешно выполните в понедельник. А воскресный день посвятите себе и отдыху.

Водолей (21.01 - 20.02)

День подходит для переезда, поездок и путешествий, однако неблагоприятен для смены трудовой деятельности. Только чистые намерения и стремление к добрым делам поможет избежать больших жизненных трудностей.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У представителей творческой профессии и научных сотрудников работа будет идти хорошо, несмотря на негативное влияние лунных суток. Самое время для вдохновения! Однако новые встречи, знакомства и проекты лучше отложить.