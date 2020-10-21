На днях власти дали прогноз, когда Украине ждать жесткого карантина, идентичного весеннему.

Правда, цифры назывались разные. Но даже при грубых прикидках, Украина их достигнет достаточно быстро - максимум через месяц. Антирекорды - по заболевшим и умершим - мы бьем уже по несколько раз в неделю.

Разбирались, ждать ли Украине полного локдауна уже в ноябре.

Пороги Зеленского и Степанова

Владимир Зеленский позавчера озвучил цифру: если количество заражений превысит 9500 в сутки, власти вынуждены будут ввести локдаун по всей стране.

"Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны, и будет очень сложно всем", - заявил президент на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей.

Данная цифра в целом кореллируется с данными главного санврача Ляшко, по словам которого медицинская система выдержит 10 000 случаев за сутки.

Однако порог, заданный и Зеленским, и Ляшко выглядит очень низким. Уже сегодня в Украине зафиксировали почти 7000 новых случаев. А начинался месяц с 4600 в день. То есть рост за 20 дней - на 30%.

Это значит, что примерно через такой же период мы достигнем означенного президентом результата. Это где-то в десятых числах ноября. Что совсем скоро.

Правда вчера, выступая в парламенте, министр Максим Степанов внезапно повысил этот порог и заявил, что жесткий карантин стартует с 11-15 тысяч больных в сутки. Данного показателя, если нынешняя динамика сохранится, мы достигнем примерно в начале декабря.

Примечательно, что цифры президента и главы Минздрава различаются так сильно. Это говорит о том, что у власти нет единого мнения, когда вводить локдаун и вообще нужен ли он.

А что с койками?

Также интересно, как коррелируются цифры выявленных с теми, кто действительно госпитализирован или находится в тяжелом состоянии. Ведь в конце концов именно этот фактор определяет, ждет ли больницы Украины коронавирусный коллапс.

Чиновники говорят о том, что на данный момент заполнено более 60% коек: 23 тысячи из имеющихся в наличии 35 000. Еще в начале сентября это было 45% койкомест (при том, что кроватей было примерно на 10 тысяч меньше). То есть регресс явный. И если динамика сохранится, то 100%-я заполняемость наступит примерно в середине декабря.

Но это просто прямолинейная экстраполяция. На деле все может развиваться не так.

Если проследить данные Минздрава за последние недели, то практически весь октябрь заполняемость коек находится на одном и том же уровне - выше 60% (при одинаковом количестве больничных кроватей в районе 33-35 тысяч).

Из них примерно 40% занято теми, у кого ковид подтвержден. Остальные ждут результатов теста.

Ниже в таблице - данные за пять последних дней. По ним видно, что количество подтвержденных пациентов почти не отклоняется от показателя в 40%. А вот вместе с подозрениями на ковид эта цифра заметно скачет в диапазоне 62-68%.

Что как раз коррелирует с тем, что власти делают то больше, то меньше ПЦР-тестов день ото дня.

То есть, при более скоростном тестировании (а у нас оно занимает по несколько дней), ковидные койки могут разгрузиться, поскольку людей с другими заболеваниями в коронавирусных палатах не держат.

Как показывает статистика, сейчас "корону" выявляют примерно у 18-20% тестируемых.

Сами же "подозреваемые" - это примерно треть из тех, кто занимает койки в больницах. То есть большая их часть просто уйдут лечиться домой или в другие отделения, если поставить тестирование на более скоростные рельсы, чем сейчас.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 21 октября 6 719 141 32 729 (20,5%) 20 октября 5 469 113 31 543 (17%) 19 октября 4 766 66 22 543 (21%) 18 октября 5 231 90 27 503 (19%) 17 октября 6 410 109 36 201 (17,7%) 16 октября 5 992 106 34 008 (17,6%) 15 октября 5 062 73 30 334 (16, 6%) 14 октября 5 590 107 34 166 (16%) 13 октября 5 133 107 28 353 (18%) 12 октября 4 420 43 19 867 (22%)

Иначе говоря, уже сейчас власти могут снизить заполняемость коек - или хотя бы признать проблему и обсудить с обществом пути ее решения. Но вместо этого стране угрожают новым локдауном. Что имеет целью скорее запугать население и подготовить его к тому, что медпомощи можно и не дождаться. И вынудить людей по своей воле снижать социальные контакты.

При этом по аппаратам искусственной вентиляции легких ситуация еще более ровная: по данным на 20 октября, занято только 10% из 4600 имеющихся в больницах ИВЛ. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Степанов.

То есть всего 460 пациентов по всей Украине находятся в тяжелом состоянии. Если сравнить с числом госпитализированных на сегодня - 23 тысячи - то это 2% от всех, кто находится в больницах с ковид или подозрением на него.

А если сравнить эти 460 человек с общим числом болеющих - 177 тысяч украинцев - то самые "тяжелые" составляют доли процента.

Конечно, ситуация по городам неравномерна - где-то заполнены уже все койки, а где-то есть запас. Но это уже вопрос к властям - как перераспределять фонды так, чтобы хватило на всех. В том числе прекратить госпитализации "по блату" и "ковидные приписки", призванные повысить финансирование на больницы.

То есть для начала нужно качественное улучшение работы госмашины, чтобы можно было гарантировано класть в больницы и спасать тяжелых пациентов.

А не провоцирование паники, которая вызовет "локдаун наоборот" - когда люди сами сократят свою деловую и потребительскую активность, что ударит по экономике не хуже весенних ограничений.

Почему смертность выше, чем в Европе?

Еще одно доказательство того, что в Украине проблема не столько с "короной", сколько с медициной, а также тестированием - в показателях смертности. Антирекорды идут второй день подряд. Что говорит в пользу версии о перегруженности медицинской системы.

Если сравнивать Украину и другие страны, то заметно, что по смертности мы на пятом месте в Европе, а по приросту - только на одиннадцатом.

На одного умершего у нас приходится 48 заболевших, а во Франции, к примеру - 78. В Германии - 127. То есть в других странах элементарно спасают больше людей.

Это связано во-первых, с состоянием медицины, которую уже четвертый год реформируют по заветам Супрун.

А во-вторых, большей охваченностью тестами, когда выявляют заболевших не после их госпитализации, а в том числе и бессимптомных или со смешанной симптоматикой. Что снижает общую долю смертности к выявленным носителям ковида.

То есть опять же - разговоры о локдаунах у нас идут на фоне крайне слабой медицины и системы тестирования, которые за полгода так и не успели нормально подготовить к наплыву заболевших.

Учитывая, что нынешний рост инфицированных прогрессирует быстро, вряд ли ситуацию успеют радикально поправить за короткий срок. Отсюда и идут разговоры о жестком карантине. Правда, учитывая, что он действительно положит на лопатки экономику, то вводить его не будут до последнего.

В качестве "последнего" может выступить или позиция Запада (как это было весной), или действительно катастрофическая ситуация со смертями и повторение итальянского сценария.