Экс-главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову, которого Кабмин уволил вместе с главой таможни Максимом Нефедовым, объявили о подозрении.

Об этом сообщил Офис генпрокурора. Досудебное расследование ведет генпрокуратура и СБУ.

Правда, физически Верланову "пидозру" не вручили и не задержали - он сейчас находится за границей. Как он пишет "в официальном отпуске".

Собрали информацию о том, в чем подозревают бывшего главного налоговика.

В чем подозревают Верланова

Подозрение сообщили по ч. 2 ст. 364 УК Украины - подозрение в умышленном злоупотреблении властью и служебным положением с целью получения выгоды, нанесшее урон государственным интересам. Санкция статьи - от трех до шести лет лишения свободы.

Досудебное расследование установило, что бывший глава налоговой службы незаконно отменил важный документ по заводу "Арселор Миттал" - доначисление рентной платы на сумму 2 млрд 246 млн грн.

В результате госбюджет недополучил эту сумму.

Кратко о предыстории этого дела. Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" подозревают в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годы.

В прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку завода. По ее результатам контролирующий орган увеличил налоговые обязательства предприятия почти на восемь миллиардов.

Налоговики заявляли, что на предприятии неправильно определили объект рентной платы. Но "АрселорМиталл" обжаловал это в налоговой службе под руководством Верланова - и доначисленные обязательства радикально уменьшились до 3,5 млрд грн.

Как видим, СБУ и Офис генпрокурора считают, что большую часть этой суммы - 2,4 млрд - комбинату "простили" незаконно.

Сам Верланов назвал подозрение "заведомо необоснованным и политически мотивированным образцом юридического трэша", и пообещал это скоро доказать

Сергей Верланов отреагировал на сообщение Офиса генпрокурора

В недавнем интервью "Громадскому" Верланов так объяснял поблажки "Арселору":

"Год назад, когда мы разбирали апелляционную жалобу компании, то пришли к выводу, что проверка была проведена не в соответствии с законодательством. Тогда частично отменили начисления, сделанные местной налоговой, и отправили на проверку".

Увольнение, обыск, "пидозра"

Кабмин уволил Сергея Верланова и Максима Нефедова 24 апреля. Этому предшествовало расследование экс-министра финансов Игоря Уманского, который заявил, что раскрыл масштабные схемы хищений на таможне и в налоговой. Они касаются минимизации налогов. Подробнее мы писали об этом в отдельном материале.

Также одной из причин были плохие показатели по поступлению в госбюджет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса" - сказал премьер.

Сам Верланов не согласился с увольнением и оспаривает его в суде. Он просит отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 №452-р и восстановить его в должности.

Интересно, что в США также остались недовольны увольнением Верланова после его якобы "борьбы с коррупционными схемами в сфере алкоголя и табака, подавления схем мошенничества с НДС и отказа от продажи должностей".

"Верланов был как раз подходящим человеком для этой работы", - сообщили в Atlantic Council, крупнейшем американском аналитическом центре, работающем с властями США и НАТО.

То есть за экс-налоговика начали заступаться на Западе. Что и неудивительно: Верланов, как и уволенный с ним вместе Максим Нефедов - близок к когорте "соросят". При Порошенко он, к примеру, занимался отбором судей в Общественном совете добропорядочности.

Но через пару недель после увольнения из Кабмина к Верланову домой нагрянула с обыском СБУ.

"Контора" сообщила, что обыскивала Верланова по делу незаконного предоставления налогового кредита по НДС для фирм, связанных с обналом. Всего было проведено более ста обысков по всей Украине.

Но в итоге подозрение Верланову вручили по другой статье.

Посадят ли Верланова?

То есть с одной стороны мы видим, что у Зеленского был еще с весны зуб на экс-налоговика. С чем связано его увольнение в апреле и последовавшее сразу же уголовное дело с обыском.

С другой - это дело заглохло и в последние месяцы Верланова никто не трогал. А буквально вчера начали вести по другой уголовной истории.

И пока непонятно, это обоснованные претензии к бывшему шефу налоговой или желание накануне выборов создать очередную имитацию посадок. Если второе - то и новое дело Верланова скорее всего закончит так же, как и предыдущее.

Впрочем, источник "Страны" в налоговой службе полагает, что это дело связано с переделом сфер влияния в ведомстве. "Возможно тут есть и предвыборный мотив, но более очевидна другая причина - в налоговой идет чистка от прежних кадров. Некоторые прежние кадры сопротивляются, не хотят уходить со схем и потоков. Поэтому для того, чтоб они не упрямились Верланову и объявили подозрение. То есть цель тут не посадить, а припугнуть", - говорит источник.