По 7 500 швейцарских франков (около 7 000 долларов) может выплатить правительство Швейцарии каждому гражданину страны, включая детей, для того, чтобы снизить стоимость национальной валюты.

Об этом говорится в официальном вестнике Федеральной канцелярии Швейцарии.

Если до 22 апреля 2022 года инициативу поддержат 100 000 человек, то ее вынесут на референдум, сообщает швейцарское агенство Watson. В случае, если референдум состоится, то деньги выплатят не позднее, чем через год после принятия инициативы.

С предложением выплатить по 7 500 франков каждому жителю страны выступили семеро жителей кантона Санкт-Галлен. По мнению авторов инициативы, Национальный банк Швейцарии должен выплатить "вертолетные деньги", чтобы снизить стоимость национальной валюты. Авторы идеи считают, что для выплаты необходимо напечатать новые деньги, а предложенную сумму стоит освободить от налогов.

Ранее "Страна" писала о том, что Минобороны перечислило 28 миллионов гривен на выплаты семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.

Также мы сообщали, что в Украине заканчиваются деньги на выплаты по безработице, их планируют взять из "коронавирусного" фонда.