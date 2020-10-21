Проекты постановлений по изменению и установлению границ некоторых городов планируется рассмотреть на сегодняшнем, 21 октября, заседании Кабмина, которое запланировано на 15:00.

Речь пойдет об изменении и установлении границ городов Овруча Коростенского района Житомирской области, Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области, Рубежного Северодонецкого района Луганской области, Арцыза Болградского района Одесской области, Великих Мостов Червоноградского района Львовской области, Шполы Звенигородского района Черкасской области и др.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Так же в планах Кабмина рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 139 (Распределение судебных расходов) Кодекса административного судопроизводства Украины.

Чиновники рассмотрят проект указа президента о назначении стипендий президента Украины победителям X Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Запланировано рассмотрение ряда постановлений. В частности, речь идет о внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Кроме того, собираются рассмотреть сегодня и проект о выделении в 2020 году средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Также в повестке дня рассмотрение проекта распоряжения о пересмотре грифов секретности некоторых актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР.

Сегодня собираются рассмотреть и Концепцию Государственной целевой программы развития промышленного картофелеводства на период до 2025 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин направил в Раду законопроект о штрафах за маски на подбородке.

Также мы сообщали, что Кабмин хочет увеличить количество тестирований на коронавирус в Украине до 75 тысяч в сутки в этом году.