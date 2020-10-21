В среду, 21 октября, в Украине зарегистрировали очередной антирекорд по числу скончавшихся от коронавируса - 141 человек за сутки, что на 28 человек больше вчерашнего показателя.

Об этом свидетельствую данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за сутки в Украине коронавирусом заразились еще 6 719 человек. Это тоже антирекорд. С начала эпидемии Covid-19 скончалось 5 927 пациентов с этим диагнозом.

По сравнению с данными вторника 20 октября, количество новых случаев заболевания Covid-19 увеличилось на 22,8%.

Ранее "Страна" информировала, что в Киеве поднялась волна самоубийств пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции.

Также мы публиковали карту распространения коронавируса по областям Украины по состоянию на 20 октября.