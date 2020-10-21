В Великобритании коронавирусом намеренно заразят 90 человек, чтобы проверить действие новых вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил Имперский колледж Лондона, который является одним из участников эксперимента.

Так, на первом этапе проекта будет изучена возможность заражения здоровых добровольцев коронавирусом SARS-CoV-2. В исследовании будут задействованы добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет без предшествующей истории болезни или симптомов Covid-19, без сопутствующих заболеваний и известных неблагоприятных факторов риска, таких как болезни сердца, диабет или ожирение.

На втором этапе исследования будут инфицированы добровольцы, ранее получившие различные препараты - потенциальные вакцины от коронавируса. Целью данного эксперимента является обнаружение наименьшего количества вируса, необходимого для того, чтобы вызвать у человека развитие Covid-19. Поскольку более высокие дозы вируса могут быть связаны с более тяжелыми исходами, исследователи стремятся заразить добровольцев минимально возможной дозой, чтобы вызвать репликацию вируса, но минимизировать симптомы.

Отмечается, что правительство выделит на осуществление проекта Human Challenge 33,6 миллиона фунтов (в пересчете около 37 миллионов евро). Таким образом предполагается ускорить разработку вакцины.

Напомним, что в Китае начнут производить российскую вакцину от коронавируса, а ее мировые продажи стартуют в декабре.

Также мы писали, что в Украине собираются создать собственную вакцину от коронавируса.