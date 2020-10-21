Адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата в президенты США Джо Байдена были обнаружены материалы сексуального характера, касающиеся несовершеннолетних девочек.

Об этом пишет РИА Новости в своем Телеграм-канале.

Адвокат добавил, что направил эти материалы в полицию штата Делавэр.

Кроме того, Джулиани показал переписку, в которой Байден-младший писал Байдену-старшему, что его возлюбленная обвинила его в неподобающем поведении с несовершеннолетними - ей не понравилось, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой, имя которой в переписке намеренно скрыто. Из той же переписки следует, что девочка этот инцидент отрицала.

Адвокат отметил, что помимо этих сообщений Байдена-младшего в компьютере нашли "многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек". Джулиани утверждает, что все материалы, которые он получил в начале месяца, переданы полиции.

Переписка стала доступна после того, как хозяин ремонтной мастерской, в которой оказался ноутбук сына кандидата в президенты США от демократов, сделал копию жесткого диска и передал ее Джулиани.

Ранее сообщалось, что основателя Twitter вызовут в Сенат США из-за блокировки скандальных публикаций про Байдена.

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