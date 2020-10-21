По состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине подтвердилось еще 6 719 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 315 826 человек.

И это новый антирекорд. Предыдущий был установлен 17 октября, когда в стране выявили 6 410 новых зараженных за сутки.

Добавим, что вчера, 20 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 309 107 человек. Также было выявлено 5 469 новых случаев заражения.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 5 927 пациентов с этим диагнозом (+ 141 за сутки). Выздоровели уже 129 533 человека. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 180 366 человек (+ 6 578).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что ученый-вирусолог назвал людей, которым бесполезно делать прививку от Сovid-19.

Также "Страна" рассказывала о том, что в России умер протоиерей Дмитрий Смирнов, который называл пандемию коронавируса "полезным явлением".