Генеральному директору религиозного телеканала "Спас" и телеведущему "Россия-1" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Украинская правда".

"Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - сказал Демченко.

По его словам, на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете ему въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.

В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет въезда в Украину сроком на три года.

С соответствующим штампом в документах россиянин вылетел с территории Украины авиарейсом "Киев-Стамбул".

Ранее сообщалось, что российскую певицу Глюкозу не пустили в Украину. Ей также на три года запретили въезд в страну.

Также мы писали, что еще одному российскому журналисту на три года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма.