В России скончался видный церковный деятель протоиерей Дмитрий Смирнов. Об этом, утром 21 октября, в соцсети сообщил Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела РПЦ по благотворительности.

"Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеймон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", - написал Василий Рулинский.

Добавим, что церковник Дмитрий Смирнов ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что о заражении Смирнова коронавирусом стало известно 8 мая. Медикам пришлось его госпитализировать, поскольку из-за недавно перенесенной операции священнослужитель был в повышенной зоне риска. Тогда его состояние медики оценивали как стабильное.

Любопытно, что 3 мая протоиерей Димитрий Смирнов, после проведения литургии, назвал пандемию коронавируса "чрезвычайно полезным явлением". По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".