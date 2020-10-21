В разгар предвыборной кампании президент США Дональд Трамп снова попал в щекотливую ситуацию. Как выяснилось из его налоговых отчетов, КНР (которую в Белом доме обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах - Ред.) является одной из трех зарубежных стран, где у американского лидера есть банковский счет.

Это выяснила влиятельная газета The New York Times.

По данным издания, счет в КНР контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила $188 000 в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год.

Еще два банковских счета Трамп имеет в Великобритании и Ирландии.

Юрист Trump Organization Алан Гартен заявил, что компания "открыла счет в китайском банке, имеющем офисы в Соединенных Штатах, чтобы платить местные налоги", связанные с ведением там бизнеса. Он уточнил, что счет был открыт после того, как Trump Organization открыла офис в Китае "для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп назвал армян "прекрасными бизнесменами" и похвалил за любовь к родине.