Вчера, 20 октября, в Европе стартовала Лига чемпионов сезона 2020/2021. Увы, но киевские "динамовцы" свой первый матч в главном клубном турнире континента проиграли грозному "Ювентусу" со счетом 0:2.

Cегодня в дело вступит донецкий "Шахтер", который на выезде сыграет с куда более именитым и титулованным соперником - с мадридским "Реалом".

Матч "горняков" в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 19.50.

Напомним, что на предматчевой пресс-конференции тренер "галактикос" Зинедин Зидан выдал сдержанный комплимент в адрес дончан.

"Мы хорошо знаем, что "Шахтер" является очень конкурентоспособной командой", - заявил ЗиЗу журналистам.

Но как бы там ни было, "горняков" ждет неимоверно тяжелое испытание. Из-за коронавируса команда прилетела в Испанию без девяти важнейших игроков основы.

"Есть определенные правила, мы должны действовать в соответствии с регламентом. Если вы меня спросите, что бы я предпочел - конечно же, сыграть с "Реалом" в период, где у нас нет столько отсутствующих игроков. Сейчас мы переживаем страшный сон. Нет Кривцова, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрика, Коваленко, Тайсона, Мораеса, Болбата и других игроков. Это не то, чего хочет любой тренер. Но это ни в коем случае не снимает с нас ответственности. "Шахтер" хочет показать хорошую игру и добиться такого же результата", - заявил коуч "Шахтера" Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции.