Известный российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал группу людей, которым прививка будущей вакциной от коронавируса точно никак не поможет.

По его мнению, у каждого человека строго индивидуальная способность вырабатывать антитела к инфекции и поделить их по этому признаку на четкие группы невозможно.

Это заявление Анатолия Альтштейна прозвучало как ответ на утверждения директора центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга, который уверял, что после введения вакцины антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей - пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.

"В отдельную группу вынесли пожилых людей. Но вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил - и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела. Насчет того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен", - объяснил Альтштейн, как передает портал Ura.

Как отметил вирусолог, плохая выработка антител наблюдается только у людей с иммунодефицитом - на них вакцина от Covid-19 действительно может не подействовать.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", - уточнил Анатолий Альтштейн.

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