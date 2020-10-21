Пандемия коронавируса в Европе в очередной раз доказала, что для Covid-19 не существует социальных преград. Так, президент Болгарии Румен Радев был вынужден заявить о том, что уходит на добровольный карантин в качестве меры предосторожности.

Объяснение такому решению очень простое.

"Глава государства несколько дней тому назад общался с высокопоставленным представителем командования болгарских Военно-воздушных сил на торжествах в честь 108-й годовщины ВВС, у которого позднее было выявлено заболевание Covid-19", - объяснил министр здравоохранения Костадин Ангелов, как передает DW.

Румен Радев был вынужден даже прервать свой визит в Эстонию. Его первый тест оказался отрицательным. Сам Радев особо выделил отсутствие каких-либо симптомов и подчеркнул, что строго выполняет все предписания врачей.

По официальным данным, вирус в семимиллионной Болгарии обнаружен у 30 527 человек, 1 008 инфицированных скончались, 17 153 выздоровели.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 20 октября.