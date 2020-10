Ученые и инженеры NASA добились очередного громкого успеха в своих космических исследованиях. Американский исследовательский зонд Osiris-Rex смог взять образцы грунта с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него.

Забор образцов происходил с помощью трехметровой штанги, из которой в астероид "выстрелило" облако азота под давлением. Специальный фильтр собрал поднявшиеся частицы с поверхности астероида. Вся операция прошла полностью в автоматическом режиме.

"Поздравляю всю команду Osiris-Rex и всех партнеров NASA по этой миссии. Мы на пути к получению самого большого образца, привезенного из космоса со времен "Аполлона". Если все пойдет хорошо, эту пробу будут изучать ученые для будущих поколений!" - написал глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

Добавим, что полученные пробы грунта будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года. Общий вес образцов грунта, по прогнозам ученых, составляет не менее 60 грамм.

The back-away burn is complete I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS