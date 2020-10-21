В Минздраве показали карту распространения коронавиурса в разных регионах страны по состоянию на 21 октября. За последние сутки заразилось еще 6 719 человек, излечилось 2 686 пациентов и скончался 141.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 8 644 случая;

Волынская область - 11 367 случаев;

Днепропетровская область - 11 705 случаев;

Донецкая область - 7 629 случаев;

Житомирская область - 10 634 случая;

Закарпатская область - 12 112 случаев;

Запорожская область - 6 784 случая;

Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;

Кировоградская область - 1 697 случаев;

Киев - 31 869 случаев;

Киевская область - 13 419 случаев;

Львовская область - 25 702 случая;

Луганская область - 2 686 случаев;

Николаевская область - 6 256 случаев;

Одесская область - 19 957 случаев;

Полтавская область - 6 880 случаев;

Ровенская область - 16 428 случаев;

Сумская область - 9 509 случаев;

Тернопольская область - 17 970 случаев;

Харьковская область - 30 272 случая;

Херсонская область - 2 739 случаев;

Хмельницкая область - 11 561 случай;

Черновицкая область - 18 314 случаев;

Черкасская область - 7 314 случаев;

Черниговская область - 7 164 случая.

Напомним, за первые восемь месяцев 2020 года в Украине от коронавирусной болезни Covid-19 скончались более 2 500 человек.

Как сообщала "Страна", с января по август 2020 года в Украине умерли почти 380 тысяч человек.