Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавиурса в разных регионах страны по состоянию на 21 октября. За последние сутки заразилось еще 6 719 человек, излечилось 2 686 пациентов и скончался 141. 

Об этом сообщает Центр общественного  здоровья.

  • Винницкая область - 8 644 случая;
  • Волынская область - 11 367 случаев;
  • Днепропетровская область - 11 705 случаев;
  • Донецкая область - 7 629 случаев;
  • Житомирская область - 10 634 случая;
  • Закарпатская область - 12 112 случаев;
  • Запорожская область - 6 784 случая;
  • Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;
  • Кировоградская область - 1 697 случаев;
  • Киев - 31 869 случаев;
  • Киевская область - 13 419 случаев;
  • Львовская область - 25 702 случая;
  • Луганская область - 2 686 случаев;
  • Николаевская область - 6 256 случаев;
  • Одесская область - 19 957 случаев;
  • Полтавская область - 6 880 случаев;
  • Ровенская область - 16 428 случаев;
  • Сумская область - 9 509 случаев;
  • Тернопольская область - 17 970 случаев;
  • Харьковская область - 30 272 случая;
  • Херсонская область - 2 739 случаев;
  • Хмельницкая область - 11 561 случай;
  • Черновицкая область - 18 314 случаев;
  • Черкасская область - 7 314 случаев;
  • Черниговская область - 7 164 случая.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, за первые восемь месяцев 2020 года в Украине от коронавирусной болезни Covid-19 скончались более 2 500 человек.

Как сообщала "Страна", с января по август 2020 года в Украине умерли почти 380 тысяч человек.

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