Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 21 октября
В Минздраве показали карту распространения коронавиурса в разных регионах страны по состоянию на 21 октября. За последние сутки заразилось еще 6 719 человек, излечилось 2 686 пациентов и скончался 141.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 8 644 случая;
- Волынская область - 11 367 случаев;
- Днепропетровская область - 11 705 случаев;
- Донецкая область - 7 629 случаев;
- Житомирская область - 10 634 случая;
- Закарпатская область - 12 112 случаев;
- Запорожская область - 6 784 случая;
- Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;
- Кировоградская область - 1 697 случаев;
- Киев - 31 869 случаев;
- Киевская область - 13 419 случаев;
- Львовская область - 25 702 случая;
- Луганская область - 2 686 случаев;
- Николаевская область - 6 256 случаев;
- Одесская область - 19 957 случаев;
- Полтавская область - 6 880 случаев;
- Ровенская область - 16 428 случаев;
- Сумская область - 9 509 случаев;
- Тернопольская область - 17 970 случаев;
- Харьковская область - 30 272 случая;
- Херсонская область - 2 739 случаев;
- Хмельницкая область - 11 561 случай;
- Черновицкая область - 18 314 случаев;
- Черкасская область - 7 314 случаев;
- Черниговская область - 7 164 случая.
Напомним, за первые восемь месяцев 2020 года в Украине от коронавирусной болезни Covid-19 скончались более 2 500 человек.
Как сообщала "Страна", с января по август 2020 года в Украине умерли почти 380 тысяч человек.
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