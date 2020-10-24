Жителю Уфы Салавату Асхатову в одной из больниц города диагностировали беременность. При этом он обратился к медикам с бронхитом.

Об этом он сам сообщил на своей странице во "Вконтакте".

Салават заявил, что заболел ОРВИ, которая дала осложнение в виде острого бронхита. Эта болезнь в результате обернулась двухсторонним пансинуситом, при котором необходима госпитализация.

"Посмотрел свою историю болезни. Ну, самое первое - зуб я не лечил. Второе - лечился амбулаторно. И, в-третьих, - я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать - невнимательность, халатность?", - написал уфимец.

В свою очередь в Минздраве сообщили, что этот курьезный случай произошел из-за технической ошибки.

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