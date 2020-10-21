Первый в своей серии эсминец-невидимка Zumwalt Военно-морских сил США провел боевые стрельбы ракетой SM-2 Block IIIAZ.

Видео испытаний корабля появилось на YouTube-канале U.S. Navy.

"Корабль USS Zumwalt (DDG 1000) успешно провел первые боевые испытания системы вертикального пуска MK 57 со стандартной ракетой (SM-2) на морском испытательном полигоне оружейного дивизиона ВМС, Пойнт Мугу (Южная Калифорния), 13 октября. Скрытность и способность кораблей действовать как в открытом океане, так и в прибрежной зоне создают новый уровень сложности боевого пространства для потенциальных противников", - говорится в сообщении ВМС США.

Так, американские военные утверждают, что ракета SM-2 успешно перехватила воздушную цель, имитировавшую противокорабельную крылатую ракету. Новейший эсминец также оснащен зенитными ракетами RIM-162 ESSM, крылатыми ракетами Томагавк и артиллерийскими системами.

Видео: YouTube/ U.S. Navy

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот США готов оснастить эсминцы класса Zumwalt новой гиперзвуковой ракетой, о разработке которой ранее рассказывал президент США Дональд Трамп (он назвал ее супер-пупер ракетой).

Также мы рассказывали о том, как в 2016 году при проходе Панамского канала эсминец Zumwalt сломался.