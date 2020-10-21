Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра Российской академии наук Анча Баранова рассказала о необычном симптоме коронавируса, который проявляется не у всех.

Об этом сообщает Lenta.

"Живете вы в своем районе сто лет, все вокруг знаете: там - магазин, здесь - ремонтная мастерская, чуть дальше - школа. Вы с закрытыми глазами могли все найти. Просидели с этим коронавирусом, и эта ментальная карта вдруг стерлась", - заявила она о своеобразном "тумане в голове".

По ее словам, у одной американской медсестры после коронавируса это проявилось в забывании некоторой рабочей лексики.

"Допустим, говорит ей врач - сделай анализ по CITO. Это означает - сделай быстро, срочно. Она всю жизнь пользовалась этим словом, а сейчас не понимает, что ей доктор говорит. То есть практически она стала профнепригодной", - отметила Баранова.

Напомним, ученые из университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании выяснили, что изменение слуха может быть одним из симптомов коронавируса.

Как сообщала "Страна", исследования показали, что у 70% переболевших коронавирусом людей, через четыре месяца после выздоровления наблюдаются поражения внутренних органов. В исследуемой группе были молодые люди с низкой распространённостью сопутствующих заболеваний.