Мать катала детей по Киеву с нарушением ПДД. Фото: Facebook "Киев автомобильный"

Жители Киева поделились фото горе-матери, которая катает маленьких детей на электросамокате в темное время суток по проезжей части с нарушением правил дорожного движения. 

Об этом сообщает группа "Киев автомобильный" в Facebook.

Примечательно, что на снимке изображена женщина без шлема, которая поставила за руль ребенка постарше, а в рюкзаке на спине везет младенца. Все действо происходит на высокой, как для самоката, скорости, по дороге и вдоль припаркованных машин в темное время суток. 

"Самокат... Большая скорость... Без шлемов и других средств защиты! С младенцем на спине и еще с одним ребенком за рулем. Что с людьми не так ли? #ЯЖЕМАТЬ-героиня или убийца???", - написано под фотографией. 

Мать катала детей по Киеву с нарушением ПДД

Напомним, пьяная мать ездила по Киеву, периодически выезжая на встречные полосы движения и даже попав в ДТП. Все это время в машине находился маленький ребенок, который чудом не пострадал. 

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