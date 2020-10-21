Жители Киева поделились фото горе-матери, которая катает маленьких детей на электросамокате в темное время суток по проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

Об этом сообщает группа "Киев автомобильный" в Facebook.

Примечательно, что на снимке изображена женщина без шлема, которая поставила за руль ребенка постарше, а в рюкзаке на спине везет младенца. Все действо происходит на высокой, как для самоката, скорости, по дороге и вдоль припаркованных машин в темное время суток.

"Самокат... Большая скорость... Без шлемов и других средств защиты! С младенцем на спине и еще с одним ребенком за рулем. Что с людьми не так ли? #ЯЖЕМАТЬ-героиня или убийца???", - написано под фотографией.

Напомним, пьяная мать ездила по Киеву, периодически выезжая на встречные полосы движения и даже попав в ДТП. Все это время в машине находился маленький ребенок, который чудом не пострадал.

Как сообщала "Страна", в Ровненской области в результате ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, погибла беременная женщина, ехавшая в роддом.