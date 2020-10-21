На фоне недавнего сокращения американского военного контингента в Германии в Минобороны США заявили о необходимости нарастить военное присутствие в Восточной Европе, чтобы противостоять России.

Об этом во вторник, 20 октября, заявил глава Пентагона Марк Эспер, выступая в Атлантическом совете, передает "Интерфакс-Украина".

Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник

"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники", - сказал Эспер.

"Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы (перебросив войска - Ред.) успокоить наших союзников", - добавил глава Пентагона.

По его словам, речь идет в первую очередь о странах Балтии, Польше, Болгарии и Румынии.

"Нам нужно переместить силы немного на восток", - сказал руководитель Минобороны США.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части военного контингента США из Германии. Решение американского коллеги сильно встревожило немецкого канцлера Ангелу Меркель. Она призвала Штаты не отказываться от трансатлантического партнерства.