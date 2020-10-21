В киевском ресторане несколько мужчин незаметно ограбили девушку на 40 тысяч гривен, набросив куртку на сумку за соседним столиком, и использовав отвлекающий маневр в виде сообщника со странным поведением.

Об этом сообщает группа "Киев Оперативный" в Facebook.

На ролике видно, как один из банды всячески отвлекает посетительницу заведения, обращаясь к ней и выраженно жестикулируя. В это же время еще двое в черной одежде и в кепках набрасывают куртку на сумочку жертвы и каким-то образом достают из сумки, расположенной за сидением от них, крупную сумму денег.

"Прошу помочь установить и задержать трех человек, которые сегодня в ресторане "Катюша" на Большой Васильковской, 60, похитили из сумки 40 тыс грн. Двое подсели за соседний столик к потерпевшей, пока третий отвлекал, один (из тех двух за столиком) накинул свою куртку на сумку и обчистил ее. Помогите, пожалуйста", - указано в сообщении.

На видео, снятом на камеру наружного наблюдения ресторана, хорошо видно лицо одного из мужчин - того, который помогал грабителям, отвлекая жертву.

Напомним, в Киеве патрульные задержали мужчину, который дерзко украл телефон со стола посетителей летней террасы кафе. Возмущенная заявительница сообщила, что отдыхала на летней террасе заведения вместе с друзьями. Из-за плотных кустов, служивших оградой террасы, внезапно пробрался незнакомец, схватил со стола ее телефон и снова исчез в кустах. Догнать мужчину не удалось

Как сообщала "Страна", в Киеве из банкомата, который находится в детской поликлинике, незаметно украли кассеты с деньгами на общую сумму 280 тысяч гривен. Произошло преступление в Подольском районе.