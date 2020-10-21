Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джузеппе Конте выдвинули предложение разработать для Европы новую миграционную политику при сотрудничестве с африканскими странами.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Европе нужна предсказуемая, справедливая и устойчивая система управления миграцией, с правильным балансом между разделением ответственности и солидарностью и полной защитой европейских ценностей и основных прав, включая право на убежище", - заявили они во вторник в совместном коммюнике по итогам своей видеоконференции.

Было оговорено создать такой договор на основе предложений Брюсселя по Новому пакту о миграции и убежище. Стороны упомянули, что решение необходимо принимать совместно со всеми странами ЕС, однако проблема нелегальных мигрантов, которые добираются в Европу через Средиземное море, наиболее остро обстоит в Италии, которая и так достаточно пострадала от пандемии коронавируса.

Планируется рассмотреть варианты решения проблемы опасных путешествий беженцев и комплексной помощи спасенным.

По словам Конте фон дер Ляйен, план должен отражать "смелую программу реформ и инвестиций, нацеленную на более экологичный, более цифровой и инклюзивный рост на благо итальянского народа, в особенности молодого поколения".

Напомним, в Николаевской области пограничники задержали беженцев из Гвинеи, которые добрались до украинского берега Черного моря на спасательном круге.

Как сообщала "Страна", 8-летний капитан танкера Maersk Etienne Владимир Ерошкин и его команда спасли в море 27 африканских мигрантов, включая одну беременную женщину. Теперь танкер не принимает ни один порт ЕС. А команда пытается не допустить, чтобы кто-то из спасенных людей покончил с собой.