США готовят "цветную революцию" в Молдове после президентских выборов, для этого туда могут выехать американские специалисты по разжиганию беспорядков.

Об этом во вторник, 20 октября, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии", - сказал разведчик.

По его словам, следующая цель США - Молдова. Нарышкин считает, что Вашингтон не устраивает действующий глава республики Игорь Додон. Поэтому в Молдову в преддверии голосования "готовится выехать группа американских специалистов по "цветным революциям".



"Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его (Додона. - Ред.) переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", - рассказал глава СВР.



Напомним, выборы в Молдове назначены на 1 ноября, на пост президента претендуют восемь кандидатов.

"Страна" уже рассказывала о намерении Додона вывести людей на улицы, если ему придется защищать свою победу на грядущих президентских выборах.

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