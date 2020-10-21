На борту Международной космической станции починили систему подачи кислорода
Российский состав экипажа Международной космической станции отрегулировал систему подачи кислорода "Электрон-ВМ", которая ранее сломалась уже второй раз за последние несколько дней.
Об этом сообщает Russian Today.
"Электрон" в рабочем режиме", - заявил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с командным центром на Земле.
Отметим, накануне в российском сегменте МКС сломался туалет, система получения воздуха, а также произошло воспламенение пылесоса.
Напомним, 15 октября в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции произошло задымление. Как доложил один из российских космонавтов, при проведении биологического эксперимента "Константа" произошло небольшое задымлении научной аппаратуры. В связи с этим было решено отключить питание.
Как сообщала "Страна", писала, что через день после неполадок на Международной космической станции (МКС) экипаж устранил возникшие неисправности туалета, подогревателя пищи, а также системы получения кислорода.