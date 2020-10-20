В Киеве пенсионерка жестоко расправилась с мужчиной, который ночью попытался украсть ее рюкзак на улице Братиславской.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, около двух ночи возле больницы скорой медицинской помощи мужчина решил ограбить пенсионерку с рюкзаком, однако выбрал неудачную жертву. Женщина настолько рьяно сопротивлялась, что позднее грабителя, которому все-таки удалось умыкнуть рюкзак, нашли в крови и с шишкой на голове.

Известно, что жертва сама вызвала полицию и среди особых примет грабителя назвала его "немного побитым".

"Из особых примет: нападающий может быть немного избитым - женщина сколько было силы сопротивлялась негодяю! Все включаемся к действиям и вскоре, на стометровке (между ул. Ш. Алейхема и ул. Миропольская), 0312 и 0404 ЭПУ ловят мужчину, который идет с рюкзаком... и "немного" побит! ", - указано в сообщении.

Подписчики группы поддерживают пенсионерку за смелость, однако некоторые недоумевают, куда могла направляться женщина преклонного возраста в два часа ночи с рюкзаком.

"Нашли друг друга в 2:00 ночи те, кому не спится", - писали в комментариях к публикации.

Напомним, по ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 38-летнего мужчину. Его подозревают в разбойном нападении на пожилую женщину в Белой Церкви.

Как сообщала "Страна", менее 7 минут понадобилось киевским патрульным, чтобы найти автомобиль грабителей. Преступники пытались скрыться на нем, отняв деньги у жертвы