Зеленский в Раде: послание или предвыборная реклама?

Событием дня в Украине было, безусловно, выступление Владимира Зеленского в парламенте, формально названное как послание президента Верховной Раде. На самом деле Зеленский в своей речи обращался отнюдь не к парламенту (если не считать нескольких шпилек в адрес Петра Порошенко и его команды), а к избирателям. Объясняя, как здорово он и его партия выполняют свои предвыборные обещания.

Хотя вряд ли избирателей эта предвыборная речь в чем-то убедила. В ней действительно присутствовал перечень достижений, вот только достижения эти были совсем не те, которые обещал кандидат в президенты Зеленский. Самый свежий пример - стратегическое партнерство с Великобританией, которое полтора года назад даже не обсуждалось, а сегодня подается в качестве главного успеха на международной арене.

А вот насчет главного обещания - установить мир на Донбассе - президент ничего сказать не смог. Он, правда, упомянул длящееся более двух месяцев перемирие, которое на самом деле является серьезным достижением, однако не объяснил - а что же будет вслед за перемирием. Которое, очевидно, не сможет продлиться вечно и однажды должно смениться чем-то другим - то ли все-таки миром (о котором Зеленский не упоминает), то возобновлением боевых действий. О последнем президент тоже не упоминает, но в условиях заморозки выполнения мирного плана другого варианта просто не остается.

И на фоне этого все остальные достижения - и настоящие, и мифические - особого значения не имеют. Украина по-прежнему застряла в 2019 году, только ухудшенном эпидемией коронавируса, не видя перспектив. И это главный посыл президентского послания, хотя он и не был высказан.

Ипотека под 10%: миф, которым гордится президент

Президент вчера хвастался не только перемирием и огромным военным бюджетом, но и достижениями в мирном строительстве капитализма. В частности, принятием закона о земле и ипотекой под 10% годовых.

Насчет закона о земле - этого, конечно, не отнимешь. Просто хвастаться этим перед избирателями, которые в основной массе были против, немного странно.

А вот насчет ипотеки под 10% - тут было бы чем похвастаться, если бы она действительно была. Однако она существует только в послании Зеленского.

Хотя не стоит отрицать: в предложениях госбанков такая ипотека все-таки появилась. Однако она, как правило, касается лишь первого года выплат, а потом может быть изменена - в случае, если учетная ставка Нацбанка и привязанные к ней ставки по депозитам начнут расти. То есть банки просто не верят, что нынешняя ставка в 6% - это надолго.

И это ключевая, но не единственная проблема. К ней прибавляются дополнительные выплаты, которые особенно велики как раз при оформлении кредита, и слишком жесткие для украинских реалий требования по финансовому состоянию потенциального заемщика.

Так что в итоге получается, что ипотека, которая должна была стать двигателем строительного рынка, на деле составляет настолько мизерную его долю, что большинством покупателей жилья даже не рассматривается.

А лучшим доказательством провала этой программы является тот факт, что главным элементом поддержания экономики в условиях кризиса на сегодняшний день является программа строительства дорог, которая ничего существенного ей не добавила. Если бы ипотека раскачала строительный рынок, то никакая "Большая стройка" и не понадобилась бы.

Запретят ли русский на школьных переменах?

Главный скандал дня оказался связан с темой языков в образовании. Поначалу она была просто темой Национального круглого стола, проводившегося в Харькове, но после выступления научного сотрудника Института украинского языка Академии наук Оксаны Данилевской стала темой широкого обсуждения в соцсетях, в котором приняли участие, в том числе, народные депутаты.

Чем же задела Данилевская столь широкие круги виртуального пространства?

Научную сотрудницу возмутил тот факт, что в школах, 90% из которых уже являются украиноязычными, на деле присутствует фактическое двуязычие. То есть учителя и школьники, которые на уроках, согласно законодательству, используют государственный язык, на переменах и после уроков "вдруг" начинают использовать русский. Что не только сводит на нет эффект от украинизации школ, но и формирует шаблон, при котором обязательное общение происходит на государственном языке, а неформальное - на русском.

При этом Данилевскую не интересуют причины сложившегося неформального двуязычия, которые как раз кроются в том, что процент украиноязычных школ намного больше, чем процент детей, которые общаются на этом языке, и что у русскоязычных детей нет выбора, кроме как идти в украиноязычные школы.

Она просто хочет выжить русский язык из школьного общения и потому предлагает запретить учителям общаться на русском даже во время перемен. При этом, похоже, инициатор нового запрета высказала еще не всю свою программу, поэтому осталось неясным, что она хочет сделать с общением школьников между собой и с общением школьников и учителей после уроков. Но и без того понятно, что речь может идти только об углублении запретов, которые теперь должны вторгнуться в сферу личного общения.

Если вспомнить, как сторонники закона о госязыке его пиарили, то едва ли не главным их аргументом было то, что в сферу личного общения закон не вторгается. Теперь появилась инициатива отменить и это. Пока она только в зародыше, но ведь десять лет назад никто не мог представить и то, что продавцов за русский язык будут штрафовать…

"Фейсбук" ввел цензуру в Украине

Предвыборная борьба в Соединенных Штатах докатилась до Украины.

"Фейсбук" заблокировал аккаунт народного депутата Андрея Деркача под тем предлогом, что украинский парламентарий вмешивается в президентскую кампанию в США. На что сам Деркач ответил через "Телеграм", что администрация "Фейсбука" вмешивается в предвыборную кампанию в Украине.

Хотя на самом деле обвинение, конечно, отнюдь не смешное. Больше того, многочисленные публикации Деркача о коррупции Байдена-младшего в Украине и ее прикрытии Байденом-старшим, безусловно, можно назвать вмешательством в предвыборную кампанию в Америке. Однако действия администрации соцсети номер один были бы оправданы, будь ее линия поведения объективной. Но объективностью тут и не пахнет.

В последние недели новости пестрят заголовками о том, что "ФБ" и "Твиттер" блокируют всю негативную информацию о Джо Байдене и одновременно блокируют заявления Дональда Трампа. История с Деркачом из того же разряда: если бы он публиковал нечто о проститутках Трампа (пусть даже это не имело бы отношения к Украине), его аккаунт не только не заблокировали бы, но и поднимали бы "правильные" посты в ленте. Однако Деркач выбрал "не ту" сторону.

Предвыборная кампания-2020 в США уже побила все рекорды по заангажированности СМИ и соцсетей. Американские издания с мировым именем вроде "Нью-Йорк Таймс" замалчивают общественно значимую информацию, поскольку она содержит компромат на Байдена, соцсети блокируют распространение той же информации (хотя должны быть беспристрастным модератором, и не более), а ведущие социологические кампании публикуют рейтинги, за которые даже в Украине 2004 года было бы стыдно.

И чем бы ни закончилась эта кампания, ясно одно: Штатам как образцу олигархической демократии пришел конец. Все, что демократы десятилетиями насаждали в странах вроде Украины, теперь они используют внутри страны. И это неизбежно ведет к расколу американского общества с неизбежным печальным финалом.

"Динамо" Луческу: возвращение в Лигу чемпионов

"Динамо" Мирчи Луческу вчера стартовало в Лиге чемпионов. Стартовало с проигрыша 0:2 от итальянского "Ювентуса", однако, несмотря на этот неприятный факт, вряд ли кто-то будет сегодня бросать камни в румынского тренера.

Слишком свежо еще то, что было всего четыре месяца назад, - противостояние с "Зарей" и "Десной" в борьбе за второе место в чемпионате Украины. И тот факт, что Луческу, едва приняв команду и не получив никакого усиления, успешно провел ее по сетке квалификационных раундов, тоже еще не забылся.

И потому верным является утверждение, что уже одним возвращением "Динамо" в Лигу чемпионов румынский тренер отработал свой контракт. Хотя дело, конечно, не только в заработанных деньгах.

Впервые за последние четыре года Киев увидел перспективу. Она требует времени и немало вложений, но она возможна. И теперь все зависит только от руководства клуба - насколько оно готово помочь Луческу строить команду, которую он хочет.

А в нынешнем сезоне киевлянам нужно радоваться тому, что в их группе Лиги чемпионов есть "Ференцварош" Сергея Реброва, - это дает реальные шансы занять третье место и выйти в весеннюю часть еврокубков. У "Шахтера" и того нет.