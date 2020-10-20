В Минздраве рассказали, что 20 октября отмечается Всеукраинский день борьбы с раком груди, так как этот диагноз ставят 15 тысячам украинок ежегодно. Также врачи рассказали о профилактических исследованиях, которые необходимо проходить регулярно.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Заболеваемость раком молочной железы в Украине имеет средний показатель среди стран мира, однако смертность зафиксирована выше среднего. Самые высокие показатели заболеваемости в нашей стране среди женщин старше 60 лет, хотя уже с 30 лет существенно учащаются случаи заболевания. Стоит отметить, что по статистике каждой четвертой женщине рак груди диагностируют на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается, в то время как обнаруженный на I стадии рак излечивается в 95% случаев", - рассказала заместитель главы Минздрава Ирина Микичак.

Отмечается, что Минздрав по Программе медицинских гарантий 2020 вводит государственную политику по вопросам ранней диагностики рака груди. Речь идет о маммографии, которая назначается пациенткам после 40 лет. По направлению врача услуга является бесплатной. Пациентке достаточно обратиться к любому из более 1 400 медучреждений, с которыми Национальная служба здоровья Украины подписала контракт "Амбулаторная специализированная и высокоспециализированная помощь" или в одну из 222 клиник, с которыми подписан контракт для проведения маммографического исследования.

Также врачи напомнили, что для предотвращения рака молочной железы важно придерживаться здорового образа жизни - отказаться от курения, алкоголя, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать здоровый индекс массы организма.

Не менее важно в профилактических целях посещать маммолога не реже одного-двух раз в год и самостоятельно прощупывать молочные железы на наличие изменений, а женщинам старше 50 лет - каждые два года проходить маммографическое обследование.

Напомним, в Минздраве рассказали, как предотвратить сердечные заболевание, которые являются основной причиной смертности в мире после инфекционных болезней и ДТП.

Как сообщала "Страна", европейские исследователи открыли новую причину, по которой смерть мужчин в среднем наступает раньше, чем у женщин.