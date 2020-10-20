Сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали о применении квадрокоптера для контроля популяции и состояния здоровья лошадей Пржевальского, которые являются визитной карточкой заповедной зоны.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Кони с неба. Лошади Пржевальского - вид-символ нашего заповедника. Для мониторинга состояния группировки этого вида копытных ученые применяют квадрокоптер. Таким образом, и вы можете увидеть лошадей с неба", - указано в сообщении.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения фотограф сняла пару молодых оленей, перебегающих дорогу. У оленей-подростков нет рогов, чтобы защищаться, а потому они стараются как можно быстрее преодолеть открытые пространства. Среди деревьев и густых кустарников - безопаснее.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике много видов пернатых. Одним из самых редких на территории зоны отчуждения является обычный филин. В заповеднике гнездится всего от 6 до 9 пар этих птиц.