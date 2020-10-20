Военно-воздушные силы США подняли в воздух истребители F-22 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС во время их 12-часового полета на Дальнем Востоке.

Об этом во вторник, 20 октября, со ссылкой на данные Минобороны РФ информирует РИА Новости.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35с ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-22 ВВС США", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что российские летчики Дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана и при этом придерживаются международных правил.

В свою очередь в командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отметили, что российские самолеты "оставались в международном воздушном пространстве и ни в один момент времени не заходили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады".

Видео: YouTube/ Минобороны РФ

Стоит отметить, что в последнее время российские и американские стратегические бомбардировщики часто приближаются к границам, в то же время не заходя в воздушное пространство друг друга. При этом истребители совершают так называемые перехваты. Так, в сентябре восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили американские бомбардировщики над Черным морем, когда те приблизились к российской границе.

Ранее мы рассказывали о том, как российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря четыре военных самолета Великобритании, в том числе два истребителя.