По состоянию на 20 октября Киев и все 25 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Кировоградская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Напомним, В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях по состоянию на 20 октября. За последние сутки заразилось еще 5 469 человек, излечилось 3 044 пациента и скончалось 113.

Как сообщала "Страна", в Тернополе, который вместе с рядом других городов Украины попал в "красную зону" карантина, ограничили для пассажиров пользование общественным транспортом.