Между Арменией и Азербайджаном сегодня срывается уже третья попытка перемирия. Военные действия, которые идут уже почти месяц, не стихают.

При этом Баку добился некоторых военных успехов, хотя пока основная территория Карабаха - за армянами. И легкой прогулкой эта война для азербайджанцев в ближайшей перспективе не станет.

"Страна" разбиралась, что происходит в Карабахе и какие перспективы развития событий.

Наступление Азербайджана

Вчера главной новостью карабахской войны стало новое наступление Баку. Азербайджан заявил, что на юге Нагорного Карабаха был взят город Зангелан недалеко от границы с Ираном (юг Карабаха) и 24 села в нескольких районах.

"Азербайджанская армия освободила 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах, а также город Зангилан. Зангилан - наш", - заявил президент Ильхам Алиев.

Армения подтвердила наступление противника на юге и севере, но заявила, что армия Карабаха перешла в контрнаступление на юге, где продолжаются ожесточенные бои. Однако азербайджанцы публикуют фото и видео из Зангелана.

Этот город является важным звеном обороны Арцаха, и после него движение азербайджанцев к армянской границе - с целью окружения Карабаха - продолжится.

Армяне предприняли контрнаступление на северо-востоке от Зангелана, однако, судя по видео, которые публикует азербайджанское минобороны, армию Карабаха массированно расстреливают с беспилотников.

Вообще превосходство Баку в воздухе очевидно - заметно, что к войне здесь готовились.

Ударные турецкие БПЛА "Байрактар" уничтожают армянские силы практически по всей территории Карабаха, являясь важнейшим фактором на этой войне.

Армяне, к слову, вчера впервые продемонстрировали сбитый беспилотник.

Но это не снимает вопрос, что вообще Еревану делать с воздушной армией Алиева-Эрдогана.

На севере Карабаха азербайджанские военные находятся вблизи села Кубатлы.

Как видно по карте, главное направление дальнейшего удара азербайджанцев - это так называемый Лачинский коридор - главная дорога, которая связывает Карабах с Арменией. После того, как войска Алиева продвинулись вдоль границы с Ираном - до Лачина им осталось пройти несколько десятков километров.

Именно здесь и будет решаться судьба войны. Если азербайджанским войскам удастся взять под контроль Лачинский коридор - Карабах окажется фактически в окружении. Останется только северная дорога, которая постоянно находится под обстрелом. И это резко ухудшит положение армянских сил в Карабахе.

Поэтому ближайшие дни будут решающими с точки зрения развития ситуации на фронте.

Азербайджанцы продолжат попытки двигаться к Лачинскому коридору. Задача минимум армян остановить наступление противникам. Задача максимум - перейти в контрнаступление и отрезать прорвавшиеся части, затянув их в котел.

Попытка №3

Ситуация усугубляется фактическим провал переговоров между двумя странами.

10 октября Ереван и Баку договорились о первом перемирии в Москве, но оно практически сразу было сорвано. Та же судьба постигла попытку №2, сделанную через неделю - 17 октября: утром следующего дня стороны заявили и взаимном нарушении соглашения.

20 и 21 октября в Москве прошли еще одни переговоры глав МИД Армении и Азербайджана при участии России.

Накануне новых переговоров премьер-министр Армении Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы лично приехать в Москву и побеседовать, если такое предложение поступит. Россия инициативу сторон поддержала. Тогда же Пашинян заявил, что у Москвы есть все основания начать антитеррористическую военную кампанию.

В МИД РФ отчитались о сегодняшних переговорах глав МИД достаточно оптимистично: "Обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования".

Однако по результатам встречи, судя по заявлению Пашиняна, переговоры зашли в тупик. "У конфликта в Нагорном Карабаха на данном этапе нет дипломатического решения" - заявил премьер-министр Армении.

"Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха - хотя бы на данном этапе и начиная с данного этапа еще очень долгое время - не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися", - отметил Николай Пашинян.

Такие заявления Пашиняна были вызваны ужесточением позиции Азербайджана. По слухам, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан будет требовать вернуть им не только районы вокруг Карабаха, занятые армянами со времен окончания предыдущей войны в 1994 году (что теоретически могло бы быть сделано), но и город Шушу, который находится над господствующей высоте над Степанакертом. А это для армян неприемлемо ни при каких обстоятельствах.

Поэтому на данном этапе действительно переговоры зашли в тупик и теперь уже все будет решаться на поле битвы.

На фоне провала компромиссных вариантов Россия начинается потихоньку усиливать свое присутствие в зоне конфликта, усиливая поддержку Армении.

Так, вдоль границы с Турцией и по дороге в Карабах сегодня появились российские флаги и опорные точки с военными из РФ. Их фото публикуют российские военные обозреватели.

В Армении говорят, что это позволило перекинуть часть войск с границы в Нагорный Карабах. И в ближайшие дни там прогнозируют ужесточение боев. Азербайджанцы, как писалось выше, попытаются отрезать Карабах от Армении и, возможно, развернут наступление на Степанакерт.

Армяне же попытаются нанести им поражение с тяжелыми потерями.

Если это произойдет и война перейдет в позиционную стадию без явных перспектив перелома в пользу одной из сторон, то Армения и Азербайджан будет вынуждены снова сесть за стол переговоров.