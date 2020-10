Между Арменией и Азербайджаном сегодня срывается уже третья попытка перемирия. Военные действия, которые идут уже почти месяц, не стихают.

При этом Баку добился некоторых военных успехов, хотя пока основная территория Карабаха - за армянами. И легкой прогулкой эта война для азербайджанцев в ближайшей перспективе не станет.

"Страна" разбиралась, что происходит в Карабахе и какие перспективы развития событий.

Вчера главной новостью карабахской войны стало новое наступление Баку. Азербайджан заявил, что на юге Нагорного Карабаха был взят город Зангелан недалеко от границы с Ираном (юг Карабаха) и 24 села в нескольких районах.

"Азербайджанская армия освободила 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах, а также город Зангилан. Зангилан - наш", - заявил президент Ильхам Алиев.

Армения подтвердила наступление противника на юге и севере, но заявила, что армия Карабаха перешла в контрнаступление на юге, где продолжаются ожесточенные бои. Однако азербайджанцы публикуют фото и видео из Зангелана.

Этот город является важным звеном обороны Арцаха, и после него движение азербайджанцев к армянской границе - с целью окружения Карабаха - продолжится.

Армяне предприняли контрнаступление на северо-востоке от Зангелана, однако, судя по видео, которые публикует азербайджанское минобороны, армию Карабаха массированно расстреливают с беспилотников.

Вообще превосходство Баку в воздухе очевидно - заметно, что к войне здесь готовились.

Ударные турецкие БПЛА "Байрактар" уничтожают армянские силы практически по всей территории Карабаха, являясь важнейшим фактором на этой войне.

Армяне, к слову, вчера впервые продемонстрировали сбитый беспилотник.

Но это не снимает вопрос, что вообще Еревану делать с воздушной армией Алиева-Эрдогана.

На севере Карабаха азербайджанские военные находятся вблизи села Кубатлы.

