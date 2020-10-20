Министр национальной обороны Греции Никос Панагиотопулос заявил о повышении срока обязательной службы в армии с 9 до 12 месяцев и не с 19, а с 18 лет в связи с политической ситуацией, подразумевая обострение конфликта с Турцией.

Об этом сообщает местное издание IeFimerida.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в присутствии военнослужащих в регионе Эврос и подчеркнул, что качество подготовки будет улучшено за счет набора профессиональных военных и при помощи увеличения количества кадетов в школах Вооруженных сил.

Кроме того, планируется поднять число призывников в этом году, на которых уже будет распространяться новое правило о сроках службы, "которое вступит в силу в ближайшее время".

По его словам, на Эвросе бояться вторжения причин нет, так как "политическое и военное руководство сильное и обеспечивает вооруженным силам условия для защиты территориального суверенитета и суверенных прав страны, создавая сильный сдерживающий фактор против любого вторжения".

Напомним, Греция начала возводить в районе области Эврос, где проходит сухопутная граница с Турцией "мощное заграждение для укрепления внешних границ Евросоюза".

Как сообщала "Страна", турецкое исследовательское судно "Oruc Reis" возобновило поиск месторождений углеводородов в восточном Средиземноморье, что вызвало недовольство США и стран. А в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на буровое судно в Черном море объявит новые данные о тамошних объемах запасов газа.