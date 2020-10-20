В Вологодской области России в реку рухнул вертолет, погибли два человека. Как выяснилось, в авиакатастрофе погиб гендиректор туркомпании "Дед Мороз" (управляет вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге) Олег Васильев, сообщает РИА Новости.

"В упавшем в Вологодской области вертолете находились, предположительно, 4 человека, пока нашли 1 тело", - говорится в сообщении со ссылкой на источник.



Позже появилось подтверждение гибели второго человека.

Как рассказали спасатели, сообщение о крушении вертолета поступило в 12:10 по московскому времени во вторник, 20 октября. Вертолет марки Robinson R44 летел из Вологды в Великий Устюг. Он упал в районе населенного пункта Бобровское Нюксенского района.

По информации "Вести Вологда", пилот не справился с управлением и зацепил линию электропередач. Несколько населенных пунктов оказались обесточены.

Издание также сообщило со ссылкой на источник, что с Васильевым летел крупный бизнесмен и девушка, его протеже. Они рассматривали возможность открыть вертолетные экскурсии в Великоустюгском районе.

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