В Москве и Подмосковье оправдались вчерашние прогнозы синоптиков и выпал первый снег. В частности, во вторник, 20 октября, снегопад наблюдался на северо-западе и в центре российской столицы. Дождь со снегом прошел в Щукине, Тверском районе, а также на ВДНХ. Об этом пишут российские СМИ.

Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий и порывистом ветре и прогнозируют в ближайшие дни более серьезный снегопад в московском регионе.

Напомним, что нв среду украинские синоптики обещают Украине ночные морозы, утренние туманы и солнце днем.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский курорт Драгобрат внезапно замело снегом.

Также мы сообщали, что во французских Альпах 6 000 овец попали в снежную ловушку.