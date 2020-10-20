В Баренцево море, куда в июле вошла группа американских военных кораблей, вернулся ракетный эсминец США USS Ross (DDG 71).

Об этом во вторник, 20 октября, информирует РИА Новости со ссылкой на Шестой флот США.

"Возвращение USS Ross в Арктику является уже третьим заходом эсминцев ВМС США в Баренцево море в текущем году для проведения там операций", - говорится в сообщении.

По словам командира эсминца Джона Д. Джона, миссия в Баренцевом море "знаменует собой важную веху", которая подтверждает способность американского флота "работать в любой точке мира".

"Соединенные Штаты — арктическая страна, и у нее есть устойчивые интересы безопасности в регионе. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над обеспечением открытой Арктики, продолжая проводить наземные, воздушные и морские операции, необходимые для сдерживания, присутствия и обеспечения безопасности", - добавило командование флота.

Напомним, в середине сентября американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) "для проведения регулярных морских операций" вошел в акваторию Черного моря.

Ранее мы показывали видео перехвата россиянами над Баренцевым и Черным морями самолетов-разведчиков Норвегии и США.