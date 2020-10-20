В России по одному из районов Магадана бродит крупный медведь. Один из таких визитов попал на видео. Камера запечатлела, как косолапый бодро пробегает по территории автобазы.

Хищника видели уже в нескольких местах города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информцию из регионального отдела охотуправления.



"Медведь также приходил на одну из автобаз в городе, он погнался за водителем, который был там в это время, рассказал сотрудник автобазы", - говорится в сообщении.

Не исключено, что на видео запечатлен именно момент погони за человеком.





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