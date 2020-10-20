С 22 октября Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid и 10-дневной изоляции. Решение вступает в силу с полуночи 22 октября, сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

"С 00.00 22 октября иностранным гражданам или лицам без гражданства, следующим транзитом через Беларусь, на границе не понадобится справка об отсутствии COVID-19. Также их не коснутся и требования о 10-ти дневной самоизоляции", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что иностранцам нужно будет документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси.

"Такими документами могут быть билет, транзитная виза Беларуси, официальное приглашение органа (организации) государства следования, путевки в лечебные (оздоровительные), учреждения и другие документы", - разъяснили пограничники.

При этом у тех, у кого не будет документов, подтверждающих 24-часовой транзит, также сохраняется возможность въезда в Беларусь без справки и соблюдения самоизоляции.

"Однако таким лицам пограничники будут выдавать "анкету прибывшего", в которой гость страны должен оставить запись: "транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов", - говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что эту анкету человек обязан сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику.

В ГПК обратили внимание, что люди, которые за 24 часа не успеют уехать из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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