В Киеве мошенник обманом завладел квартирой в Голосеевском районе столицы на улице Академика Глушакова. Злоумышленник использовал поддельный договор купли-продажи. Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый вместе с неустановленными следствием лицами подделал и в дальнейшем использовал поддельный договор купли-продажи квартиры по проспекту Академика Глушкова в г. Киеве, принадлежавшей потерпевшему. В дальнейшем, с целью получения прибыли от продажи полученного мошенническим способом имущества, указанную квартиру на основании поддельных документов отчуждено в пользу третьих лиц, чем нанесен ущерб потерпевшему на общую сумму 1 452 000 грн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. По ходатайству местной прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На незаконно отчужденную квартиру наложен арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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