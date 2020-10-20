Американская корпорация Microsoft объявила о сотрудничестве с компанией Илона Маска SpaceX, в рамках которого планируется обеспечить бесперебойную связь между наземными ресурсами и облачным хранилищем в космосе при помощи спутников Starlink.

Об этом во вторник, 20 октября, информирует пресс-служба Microsoft.

Так, компания представила свой новый продукт Azure Modular Datacenter (MDC) - автономный транспортируемый дата-центр, который позволяет получить доступ к вычислительным мощностям облачного сервиса Azure при любых условиях, будь то суровый климат или отсутствие подключения к сети.

MDC сможет обеспечить бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, к примеру, в центрах гуманитарной помощи, передвижных пунктах управления, а также недроразрабатывающих предприятий. Сотрудничество со спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в основной сети.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству с SpaceX, Microsoft сможет задействовать спутниковую систему Starlink в обеспечении надежной связи между наземными ресурсами и "облаком". Компании также планируют расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft - интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.

Также Microsoft объявила о расширении сотрудничества с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов SES. Партнеры обеспечат интеграцию возможностей спутника средневысотной околоземной орбиты в работу MDC. Также партнерская экосистема Azure Space включает такие компании, как KSAT, ViaSat и US EIectrodynamics.

Кроме того, компания разработала Azure Orbital Emulator - эмуляционную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту. Решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников, с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования. Это необходимо для создания оптимального сетевого покрытия. Благодаря мощностям Azure эмулятор может генерировать работу целой сети спутников, учитывая сложные ситуации, которые могут произойти в реальных условиях.

По данным экспертов, к концу текущего 2029 года совокупный объем выручки от "облачных" услуг в космической отрасли может составить порядка $15 млрд, что в несколько раз превышает нынешний уровень.

Напомним, недавно тяжелая ракета-носитель Falcon стартовала на орбиту вместе с очередной партией из 60 мини-спутников, которые пополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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