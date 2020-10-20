Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического Биосферного Заповедника показали крупную ежевику, которая выросла в зоне отчуждения.

"Лесные ягоды не такие большие и урожайные, как их культурные родственники. Но от того они не менее полезны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ежевика сизая - целебное растение и хороший медонос. Также ее сок пригоден для окрашивания тканей, а побеги и листья - даже для дубления кожи.

"Но, конечно, такое практическое использование ежевики осталось, в основном, в прошлой эпохе. А вот ее плоды и сегодня любят жители леса, несмотря на колючие побеги кустов, которые часто разрастаются в непроходимые заросли", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника предупреждали жителей Украины, что на территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС, запрещено собирать ягоды, грибы, фрукты и овощи.

Также мы сообщали, что в зоне ЧАЭС в кадр попали два непуганых красавца-оленя. Фото.